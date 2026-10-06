На Сумщине в результате вражеских обстрелов погиб человек и девять пострадали
За прошедшие сутки российские войска нанесли 48 ударов по 25 населенным пунктам Сумской области, применяя ракеты, управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и ударные дроны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .
- Великописаревская громада: в результате удара вражеского БпЛА погиб 49-летний мужчина.
- Сумская громада: из-за атаки дрона ранен 44-летний мужчина, поврежден частный дом, магазин, учебное заведение, два автомобиля и АЗС. Также медпомощь оказали двум детям (мальчикам в возрасте 2 месяца и 1 год) и 52-летней женщине, пострадавшим от ударов КАБами 4 октября. Кроме того, в больницу обратились двое мужчин, травмированных во время предварительных обстрелов (2 октября и 27 сентября).
- Середино-будская громада: в результате минометного обстрела ранения и травмы получили трое мужчин в возрасте 41, 49 и 29 лет.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 955 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. Восемь человек получили ранения.
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