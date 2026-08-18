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18 августа 2026, 18:59

Пять лет за решеткой: в Кировоградской области пьяный мужчина угнал авто и оставил его изуродованным

18 августа 2026, 18:59
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В Кировоградской области суд признал виновным жителя Головановского района в незаконном завладении автомобилем и похищении личных документов потерпевшего. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества

Об этом сообщили в прокуратуре, передает RegioNews.

Преступление произошло в марте 2026 года около двух часов ночи в селе Сабатиновка. Мужчина проник на территорию частного домовладения, сел в незапертый Nissan Primera, ключи от которого остались в замке зажигания, завел автомобиль и уехал.

При выезде со двора он повредил ворота, бетонный столб и дерево. Из-за полученных повреждений автомобиль вскоре сломался, поэтому мужчина оставил его на обочине дороги.

Кроме того, из салона автомобиля он угнал личные документы потерпевшего.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Обстоятельством, отягчавшим наказание, суд признал совершение уголовного преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 289 и части 3 статьи 357 Уголовного кодекса Украины и назначил ему окончательное наказание – пять лет лишения свободы без конфискации имущества.

Осужденного заключили под стражу непосредственно в зале суда.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.

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