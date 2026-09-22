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22 вересня 2026, 12:24

Підстерегли біля дому та побили молотками: у Кривому Розі напали на підприємця

22 вересня 2026, 12:24
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Ілюстративне фото: ШІ
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У Кривому Розі невідомі влаштували напад на 40-річного місцевого підприємця – власника автомайданчика. Чоловіка побили біля під’їзду його будинку

Про це інформує "Свої. Кривий Ріг", передає RegioNews.

Двоє чоловіків у балаклавах чекали на підприємця серед білого дня біля його будинку. Коли він з’явився, зловмисники напали на нього та кілька разів ударили молотками.

Потерпілого госпіталізували. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови та численні гематоми.

Правоохоронці вже встановили одного з імовірних учасників нападу. За попередньою інформацією, слідство перевіряє версію про можливе замовлення злочину.

Обставини нападу та мотиви зловмисників наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі та замаху на умисне вбивство двох орендарів. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку – в обличчя.

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