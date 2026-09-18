На Дніпропетровщині підлітки обмалювали меморіал нацистською символікою

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Інцидент стався у Самарі. Там викрили підлітків, які зіпсували меморіал

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Самарі хлопці 17 та 18 років нанесли нацистську символіку на пам’ятний знак. Йдеться про пам'ятний знак "Пам’ятаємо заради майбутнього". Тепер підлітки отримали підозру.

Правоохоронці зазначили, що малюток підлітків містить ознаки пропаганди нацистської ідеології та символіку націонал-соціалістичного тоталітарного режиму.

Нагадаємо, раніше у Вінниці вандали пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі", відомого за позивним "Грінка". Його мати повідомила про те, що з могили зникли дерев'яна булава та три свічки.