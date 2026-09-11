Фото: ОВА

В ночь на 11 сентября российские войска более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате вражеских обстрелов пострадали три человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре враг ударил по территории частного предприятия, где из-за возгорания загорелись грузовые автомобили. Ранения получили двое мужчин.

На Никопольщине под огнем оккупантов оказались райцентр, а также Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. В результате обстрелов повреждены частные дома и автомобиль, один человек пострадал.

Кроме того, в Пятихатской громаде Каменского района повреждена инфраструктура.

Напомним, днем 10 сентября российские войска нанесли удар по ТРЦ в центре Павлограда на Днепропетровщине. Пятеро человек погибли, 67 – получили ранения.