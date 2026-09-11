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11 сентября 2026, 11:37

130 тонн подделок на 235 млн грн: в Харькове ликвидировали подпольное производство косметики и духов

11 сентября 2026, 11:37
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Фото: ОГП
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Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность масштабного подпольного производства контрафактной парфюмерии и косметики в Харькове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ходе спецоперации изъяли около 130 тонн готовой продукции, сырья и оборудования общей стоимостью более 235 миллионов гривен.

Злоумышленники организовали полный цикл нелегального бизнеса – от изготовления и разлива до фасовки, нанесения маркировки мировых брендов и продаж через специально созданные сайты. К работе они привлекли около полусотни человек, часть из которых использовали в качестве номинальных руководителей подконтрольных предприятий.

Организаторами схемы, по версии следствия, были двое иностранцев. После начала полномасштабного вторжения они выехали из Украины, но продолжили управлять бизнесом дистанционно.

Для производства использовали арендуемые склады, где обустроили полноценный цех, а также частный дом для хранения товаров. Под видом оригинальной продукции продавали духи, мосты, шимеры, спреи для волос, гели для душа, кремы и другие косметические средства, отправляя покупателям по почте.

Правоохранители провели 14 санкционированных обысков в Харькове и Львове – в цехах, на складах, в типографии, автомобилях и квартирах фигурантов. Кроме 130 тонн контрафакта изъяли автомобиль Renault Trafic, почти 1 млн грн наличных, банковские карты, гаджеты и черновые записи.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере).

После экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрений причастным лицам.

Напомним, летом в Украину из Польши пытались ввезти партию препарата Mounjaro на 2 млн грн. Это средство ограничено до ввоза в страну.

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производство Харьков подделка контрафакт косметика парфумерия
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