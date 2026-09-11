Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 сентября РФ атаковала Украину S8000 "Бандероль" и 161 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 138 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 11 сентября российские войска продолжили атаковать беспилотниками Киев. Дрон попал в многоэтажку, возник пожар. В результате атаки пострадали восемь человек.