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По состоянию на утро 11 сентября в результате боевых действий и вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры зафиксировано обесточивание части потребителей в семи областях Украины

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Без света из-за вражеских атак остались жители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Ремонтные бригады работают везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Восстановительные работы продолжаются.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 11 сентября не прогнозируется. Потребителей просят, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 11 сентября РФ атаковала Украину S8000 "Бандероль" и 161 ударным БпЛА разного типа. Зафиксированы попадания на 19 локациях.