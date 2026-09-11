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Полицейские задержали водителя, который "подрезал" служебный автомобиль ТЦК и спровоцировал ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вечером 10 сентября в селе Ворокомле Камень-Каширского района произошло ДТП с участием служебного автомобиля ТЦК и СП.

По информации полиции, 36-летний местный житель на автомобиле преследовал и намеренно "подрезал" авто ТЦК, в результате чего последний столкнулся с электроопорой. Из-за ДТП пострадали четверо военнослужащих.

Водителя, который спровоцировал аварию, задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 3 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица). Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

В Волынском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент. Там отметили, что служебный транспорт ТЦК подрезали два гражданских автомобиля. Из-за этого машина ТЦК врезалась в электроопору и перевернулась. Сломанный столб упал на авто, зажав водителя в поврежденном салоне.

В результате ДТП пострадали четверо военнослужащих. Водитель находится в тяжелом состоянии, пассажир – в состоянии средней тяжести. Еще двое военнослужащих, находившихся на заднем сидении, получили ссадины и ушибы.

По факту происшествия продолжаются следственные действия.

Напомним, во Львове 8 сентября произошел конфликт между военнослужащими группы оповещения и гражданской женщиной. Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента. Назначено служебное расследование в отношении полицейского, входившего в состав группы.