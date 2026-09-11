Фото: ОВА

У ніч на 11 вересня російські війська понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі ворог вдарив по території приватного підприємства, де через займання загорілися вантажні автомобілі. Поранень дістали двоє чоловіків.

На Нікопольщині під вогнем окупантів опинилися райцентр, а також Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілів понівечені приватні будинки та автівка, одна людина постраждала.

Крім того, у П'ятихатській громаді Кам'янського району понівечена інфраструктура.

Нагадаємо, вдень 10 вересня російські війська завдали удару по ТРЦ у середмісті Павлограда на Дніпропетровщині. П'ятеро людей загинули, 67 – отримали поранення.