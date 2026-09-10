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В ночь на 10 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Республике Дагестан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На территории объекта зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Махачкалинский порт является единственным незамерзающим и глубоководным портом РФ на Каспийском море и ключевым узлом логистического коридора РФ-Иран, которым поставляют беспилотники Shahed, взрывчатку и компоненты для вооружения. Рядом также дислоцируется база Каспийской флотилии.

Кроме того, подтверждено поражение российских объектов в Новороссийске Краснодарского края РФ во время атаки 9 сентября. В частности, поражены мазутные хранилища и по меньшей мере три корабля: малый морской тральщик "Железняков", фрегат "Адмирал Эссен" и большой десантный корабель проекта 11711 "Петр Моргунов".

Напомним, подразделения Сил обороны Украины в ночь на 6 сентября поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, аэродром "Ростов-на-Дону" и три объекта российской противовоздушной обороны.