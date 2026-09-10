У Дніпрі чоловіки напали та пограбували військового

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У Дніпрі двоє чоловіків напали на військового. Після побиття вони пограбували його

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 4 вересня. Правоохоронці з'ясували, що між 32-річним військовим та двома чоловіками стався конфлікт. Тоді вони вдарили його в обличчя, після чого він впав на землю. Зловмисники почали силою забирати у військового сумку. В результаті вони втекли із сумкою, в якій були його гроші та особисті речі.

Зловмисниками виявились 33-річний та 34-річний місцеві жителі. Сумку військового знайшли у лісосмузі. Вони отримали підозру.

Нагадаємо, що у Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського.