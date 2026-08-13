Підпалив нотаріальну контору у Кривому Розі: поліція затримала 21-річного зловмисника

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі приміщення нотаріальної установи

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Інцидент стався у Саксаганському районі. Повідомлення про пожежу надійшло до поліції 11 серпня близько 23:30.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які ліквідували пожежу.

Унаслідок займання було пошкоджено приміщення та фасад будівлі.

Поліцейські встановили особу, яка, за версією слідства, причетна до підпалу, та затримали 21-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

13 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що у Києві судили чоловіка за державну зраду. З'ясувалось, що він підпалив автомобіль героя України, а також зберігав незаконну зброю.