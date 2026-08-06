На Дніпропетровщині росіяни вбили трьох людей: на місці прильоту масштабна пожежа

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Росіяни завдали черговий удар по Дніпропетровщині. На жаль, є жертви серед населення

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Ганжі, внаслідок атаки на Вишнівську громаду загинули троє людей. Також отримали поранення троє чоловіків. Вони госпіталізовані. 52-річний постраждалий у тяжковму стані.

Також росіяни вдарили по Павлограді. Там сталась пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що минуго дня російські війська завдали майже 20 ударів по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під прицілом окупантів опинилися три райони області.