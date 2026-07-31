Росія атакувала Дніпропетровщину: у Павлограді горів торговельний комплекс, є поранені

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Павлоград, де внаслідок атаки спалахнув торговельний комплекс

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Зокрема, у Павлограді внаслідок обстрілу постраждали вісім людей. До лікарні у важкому стані госпіталізували 33-річного чоловіка та 53-річну жінку.

Також у Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджено приватні будинки.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджень зазнали магазин, багатоквартирний будинок і автомобіль. Постраждав 64-річний чоловік, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще двоє людей – 43-річна жінка та 73-річний чоловік – лікуватимуться амбулаторно.

Під ворожими ударами також опинилися Миколаївська та Петропавлівська громади Синельниківського району, де виникли пожежі.

У Криворізькому районі російська армія атакувала Зеленодольську та Грушівську громади. Там пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Загалом в області зафіксували понад 60 ворожих ударів по чотирьох районах.

Нагадаємо, зранку 31 липня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. В регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. На щастя, обійшлося без постраждалих серед населення.