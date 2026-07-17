В Днепре мужчина открыто ограбил прохожего

Фото: полиция Днепропетровской области

В Центральном районе Днепра 16 июля подозреваемый попросил у прохожего мобильный телефон, а затем воспользовался его невнимательностью и открыто завладел им

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Событие произошло 16 июля на улице 128-й Бригады Теробороны. По предварительной информации, незнакомец попросил у прохожего мобильный телефон, якобы чтобы совершить звонок. Впрочем, выхватив гаджет из рук мужчины, злоумышленник скрылся. Но далеко нападающему скрыться не удалось - потерпевший догнал его и вызвал полицию.

Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 34-летний житель города Каменское, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Напомним, ранее полицейские завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по ограблению посетителя кафе в Деснянском районе столицы.