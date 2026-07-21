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21 липня 2026, 14:25

У Дніпрі побили волонтера та викрали гроші для ЗСУ

21 липня 2026, 14:25
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Фото: прокуратура
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У Дніпрі затримали трьох людей, які напали на волонтера. Виявилось, що вони планували цей напад

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Троє чоловіків дізнались, що волонтер отримав гроші на купівлю авто для військових. Тоді вони приїхали до його помешкання, силоміць витягли чоловіка з квартири, жорстоко побили, проникли до житла та вкрали 11 тисяч доларів. Також вкрали ювелірні вироби на близько 100 тисяч гривень.

Після побиття зловмисники вимагали у волонтера ще 10 тисяч доларів за борг, якого насправді не існувало. Під час передачі коштів одного із підозрюваних затримали.

"Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України, двом із них - також за ч. 4 ст. 189 КК України. Один із підозрюваних перебуває під вартою без права застави, щодо іншого триває розгляд клопотання про запобіжний захід, ще один уже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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