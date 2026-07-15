Смертельное ДТП на Днепропетровщине: грузовик раздавил легковушку
Авария произошла на автодороге Днепро-Кривой Рог вблизи поселка Софиевка. В результате ДТП погиб один из водителей
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Предварительно водитель легкового авто не справился с управлением. В результате машину "выбросило" на полосу встречного движения. Там ехал грузовик, который буквально раздавил легковушку. Из-за сильного удара кабина авто сильно повредилось. Водитель, по словам очевидцев, скончался на месте еще до приезда медиков.
Правоохранители будут выяснять обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее на трассе во Львовской области легковушка столкнулась с автобусом, в котором находились 45 пассажиров. Один человек погиб, еще двое получили травмы.
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