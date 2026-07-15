Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько тратит на свои волосы

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Актриса Наталья Денисенко рассказала, что она не экономит на волосах. По ее словам, для нее это важная часть образа.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Натальи Денисенко, она всегда уделяет внимание волосам. Оказалось, что актриса не любит на этом экономить.

"Я наращиваю, краслю, уходы всевозможные, шампуни. Я не считала, но это большая сумма. Где-то 30 тысяч гривен может получиться", - призналась артистка.

Напомним, ранее известный режиссер Алан Бадоев рассказывал, на чем зарабатывает во время войны. Оказалось, что его документальное кино является скорее культурным проектом, чем коммерческим. Однако, по его словам, он зарабатывает на продюсировании артистов.