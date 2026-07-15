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Ночью и ранним утром 15 июля российские войска атаковали автозаправочные станции в Заречном и Ковпаковском районах города Сумы, применив беспилотники типа FPV и "Молния"

Это сообщает начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.

В результате атаки ранения получил 63-летний водитель загородной маршрутки. Мужчину с множественными тяжелыми травмами доставили в больницу.

На одной из заправок из-за удара возник пожар – спасатели уже локализовали его. Также повреждена инфраструктура АЗС.

Последствия вражеских атак еще уточняются.

Напомним, утром 15 июля российские военные нанесли удар по АЗС на севере Житомирской области. Известно о двух пострадавших.