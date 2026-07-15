В Сумах российские дроны атаковали две АЗС: тяжело раненый водитель маршрутки
Ночью и ранним утром 15 июля российские войска атаковали автозаправочные станции в Заречном и Ковпаковском районах города Сумы, применив беспилотники типа FPV и "Молния"
Это сообщает начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.
В результате атаки ранения получил 63-летний водитель загородной маршрутки. Мужчину с множественными тяжелыми травмами доставили в больницу.
На одной из заправок из-за удара возник пожар – спасатели уже локализовали его. Также повреждена инфраструктура АЗС.
Последствия вражеских атак еще уточняются.
Напомним, утром 15 июля российские военные нанесли удар по АЗС на севере Житомирской области. Известно о двух пострадавших.
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