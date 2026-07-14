Бензин в Украине дешевеет: какие цены на АЗС
В Украине регулярно меняются цены на горючее из-за обострения ситуации на Востоке. Стало известно, как изменились цены на АЗС
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 14 июля средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 78,72 гривны за литр (+0,32 гривны);
- бензин А-95 – 74,62 гривны за литр (-0,01 гривны);
- бензин А-92 – 69,50 гривны за литр (-0,043%);
- дизтопливо – 76,11 гривны за литр (+0,09 гривны);
- автогаз – 40,00 гривны за литр (-0,02 гривны).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
Певца Владимира Дантеса купила фанатка за 15 тысяч
15 июля 2026, 01:35Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько тратит на свои волосы
15 июля 2026, 00:55"Я бы очень хотела его увидеть": победительница "Холостяка" рассказала об отношениях с Цымбалюком
15 июля 2026, 00:35В Украине обвалились цены на "борщовый набор": цены на популярные овощи
14 июля 2026, 23:55Российский дрон атаковал судно под флагом Маршалловых Островов в Одесской области: есть погибшие
14 июля 2026, 22:58Украинка пожаловалась, что ее дочь раздели прямо в зале польского аэропорта
14 июля 2026, 22:55ЗАЭС снова оказалась в состоянии блекаута
14 июля 2026, 22:28Артиллерия и дроны: враг нанес серии ударов по жилым кварталам Херсона
14 июля 2026, 21:58В Николаевской области фанат "Новороссии" сливал россиянам данные об ВСУ
14 июля 2026, 21:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты