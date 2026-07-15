Россияне сбросили шесть КАБов на Сумы: есть попадание возле медучреждений, три человека погибли
Утром 15 июля враг атаковал город Сумы, выпустив шесть управляемых авиабомб
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Один из ударов пришелся вблизи медицинских учреждений – в районе с оживленным движением людей и транспорта. Остальные КАБы, по предварительной информации, попали по объектам инфраструктуры.
Подтверждена гибель трех человек. Еще семь получили ранения.
"В эпицентре одного из ударов находились гражданские люди и транспорт. Это очередной сознательный удар россиян по мирному населению", – подчеркнул глава ОВА.
Напомним, ночью и ранним утром 15 июля российские войска атаковали автозаправочные станции в Заречном и Ковпаковском районах города Сумы. Тяжело ранен водитель маршрутки.
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