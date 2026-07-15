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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Один из ударов пришелся вблизи медицинских учреждений – в районе с оживленным движением людей и транспорта. Остальные КАБы, по предварительной информации, попали по объектам инфраструктуры.

Подтверждена гибель трех человек. Еще семь получили ранения.

"В эпицентре одного из ударов находились гражданские люди и транспорт. Это очередной сознательный удар россиян по мирному населению", – подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ночью и ранним утром 15 июля российские войска атаковали автозаправочные станции в Заречном и Ковпаковском районах города Сумы. Тяжело ранен водитель маршрутки.