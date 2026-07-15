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15 июля 2026, 10:14

Из-за вражеских обстрелов и непогоды в ряде областей Украины обесточены потребители

15 июля 2026, 10:14
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Иллюстративное фото: pixabay
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Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры временно остаются без электроснабжения часть потребителей в четырех регионах

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

"Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 50 населенных пунктов в Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 15 июля не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 15 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 122 ударными БпЛА типа Shahed. Зафиксировано попадание ракет и дронов на 19 локациях

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