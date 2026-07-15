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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 21:00 в полицию обратилась 53-летняя жительница поселка, которая сообщила, что обнаружила своего сына без признаков жизни.

Правоохранители установили, что 34-летний мужчина закрылся в собственном доме и взорвал ручную боевую гранату. От полученных в результате взрыва травм он погиб на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство". Расследование продолжается.

Напомним, в Кропивницком в банке 81-летний мужчина во время конфликта из-за несогласия с выплатой денег облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. От госпитализации он отказался, медики оценили его состояние как некритическое.