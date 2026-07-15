В Ровенской области мужчина подорвал себя гранатой в доме
Происшествие случилось 13 июля в поселке Млынов Дубенского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Около 21:00 в полицию обратилась 53-летняя жительница поселка, которая сообщила, что обнаружила своего сына без признаков жизни.
Правоохранители установили, что 34-летний мужчина закрылся в собственном доме и взорвал ручную боевую гранату. От полученных в результате взрыва травм он погиб на месте.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство". Расследование продолжается.
Напомним, в Кропивницком в банке 81-летний мужчина во время конфликта из-за несогласия с выплатой денег облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. От госпитализации он отказался, медики оценили его состояние как некритическое.