Фото: полиция

ДТП произошло 14 июля около 8:40 недалеко от города Радехов в Шептицком районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 39-летний житель райцентра, столкнулся с трактором CASE IHMX335.

В результате столкновения водитель легковушки получил травмы, от которых скончался на месте.





По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельствапроисшествия.

Напомним, утром 11 июля на трассе во Львовской области легковушка столкнулась с автобусом, в котором находились 45 пассажиров. Один человек погиб, еще двое получили травмы.