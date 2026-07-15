Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: вантажівка розчавила легковик

Фото: Відомо

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Попередньо, водій легкового авто не впорався з керуванням. Внаслідок цього машину "викинуло" на смугу зустрічного руху. Там їхала вантажівка, яка буквально розчавила легковик. Через сильний удар кабіну авто сильно пошкодилось. Водій, за словами очевидців, помер на місці ще до приїзду медиків.

Правоохоронці будуть з'ясовувати обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше на трасі у Львівській області легковик зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів. Одна людина загинула, ще двоє отримали травми.