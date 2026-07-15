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15 июля 2026, 09:09

"Слуга народа" сегодня внесет кандидатуру Корецкого на должность премьера, – нардеп Железняк

15 июля 2026, 09:09
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Сергей Корецкий. Фото: Facebook
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В среду, 15 июля, в 9:30 фракция "Слуга народа" собирается формально внести представление на назначение Сергея Корецкого премьер-министром Украины

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, все парламентские фракции и группы уже получили приглашение Корецкого для проведения встреч. В частности, фракция "Голос" встретится с кандидатом в 15:30. Железняк отметил, что это первый из четырех премьеров, самостоятельно инициировавший процедуру консультаций.

По его информации, параллельно президент Украины проводит собственные встречи по кадровым вопросам. В частности, ожидается его встреча с Михаилом Федоровым, после которой станет известно решение по Министерству обороны.

Вечером запланировано еще одно заседание фракции "Слуга народа" с участием президента, на котором должны объявить список большинства кадровых ротаций и назначений.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.

Ранее Железняк сообщил, что консультации по кандидатурам в новый состав Кабинета министров продолжаются, а окончательные решения пока не приняты.

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