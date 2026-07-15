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15 июля 2026, 09:26

Ракетно-дроновые удары по Одесщине: повреждены многоэтажка, предприятие и газопровод, есть жертвы

15 июля 2026, 09:26
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Фото: ОВА
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Массированная комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесщину продолжается уже пятые сутки подряд. Враг целенаправленно наносит удары по гражданской, промышленной и портовой инфраструктуре региона, а также по мирному населению

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В Одессе в результате ракетного удара поврежден многоэтажный дом. Известно о трех погибших людях, еще по меньшей мере три гражданина получили ранения и находятся под наблюдением врачей. Чрезвычайники спасли трех жителей, среди которых двое детей.

Также в городе разрушены нежилое здание и газопровод, из-за чего возник пожар – его уже ликвидировали.

Кроме того, повреждения зафиксированы на производственном предприятии, где пострадали одноэтажное здание, склад готовой продукции и грузовые автомобили. Пожары на этих объектах также потушили.

На юге области из-за атаки беспилотников повреждена операторская автозаправочной станции.

Информации о других погибших или пострадавших сейчас нет.

На местах попаданий работают все экстренные и коммунальные службы, правоохранители документируют последствия российских ударов.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе 14 июля около 23:00. Около семи утра 15 июля враг снова атаковал Одессу.

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