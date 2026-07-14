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14 июля 2026, 23:55

В Украине обвалились цены на "борщовый набор": цены на популярные овощи

14 июля 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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В Украине дешевеют овощи так называемого "борщового набора". Стало известно, какая сейчас стоимость такой "корзины"

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине дешевеет "борщовый набор". Исключением стала только белокочанная капуста, сохранившая цену – в среднем 20–25 гривен за килограмм.

Больше подешевела морковь нового урожая: если на прошлой неделе овощ продавали по 43–47 гривен за килограмм, то сейчас цены снизились до 28–30 гривен. Морковь в прошлом году урожая подорожала до 40 гривен за килограмм. Цены на молодой картофель стабилизировались: на уровне 12-16 гривен за килограмм.

Свекла подешевела с 17-20 до 14-18 гривен за килограмм. Огурцы подорожали с 15-30 до 25-40 гривен за килограмм. Томаты подешевели с 55-75 до 30-60 гривен за килограмм.

Напомним, ранее в Украине продолжают падать цены на картофель. Причиной называют массовое поступление на рынок продукции нового урожая.

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