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06 июля 2026, 18:05

На Днепропетровщине уклонист и безработная корректировали удары россиян по ТЭС

06 июля 2026, 18:05
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Фото: СБУ
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СБУ задержала в Днепропетровской области двух российских агентов. Они приводили ракетно-дроновые атаки окупантов по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Известно, что россияне дали агентам "приоритетную" задачу: проводить доразведку вблизи местной тепловой электростанции, питающей прифронтовые районы области. Оба местных жителя занимались корректировкой воздушных ударов россиян. При этом они действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из российских спецслужб.

Один из задержанных - уклоняющийся от мобилизации мужчина. Он практически не выходил из дома, но нужную для россиян информацию выспрашивал у соседей и родственников. В частности, он пытался узнать не только техническое состояние местной ТЭС, но и координаты огневых позиций украинского ПВО.

Другая задержанная – безработная из Зеленодольска. Она обходила территорию, чтобы найти и зафиксировать пункты базирования мобильных огневых групп. В частности, изменница отслеживала последствия ударов врага по местным энергообъектам.

"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Напомним, в Донецкой области местный "сливал" россиянам локации Сил обороны и теперь хочет в РФ. С сентября 2024 по август 2025 в городе Константиновка мужчина переписывался в Telegram с представителями РФ. Известно о не менее 25 случаях, когда он передавал информацию россиянам.

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