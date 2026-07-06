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06 июля 2026, 18:50

Серия преступлений в Днепре: суд отправил в тюрьму "гастролера" на 8 лет

06 июля 2026, 18:50
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Фото: полиция Днепропетровской области
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По собранным полицейским доказательствам суд признал виновным мужчину, который совершил мошенничество, кражи и грабеж на территории Новокодацкого района. За совершенные преступления ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В июне 2025 года осужденный под предлогом совершения телефонного звонка завладел мобильным телефоном прохожего прямо посреди улицы. В начале июля он угнал телефон из частного домовладения, где продолжались ремонтные работы.

Уже через несколько дней мужчина совершил еще одну кражу — украл велосипед, который владелица оставила возле храма на улице Крепостной.

Впоследствии проник в помещение игрового зала для стрельбы, откуда угнал оборудование для пневматической стрельбы, в частности автомат, штурмовые винтовки и другое снаряжение.

В августе злоумышленник ограбил магазин на улице Метростроевской, открыто завладев духами стоимостью более 6 тысяч гривен.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Соборном районе Днепра 31-летний мужчина обокрал соседа по больничной палате, присвоив 60 тысяч гривен. Злоумышленника, уже имевшего проблемы с законом, оперативно задержали правоохранители.

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