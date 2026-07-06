Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории России и временно оккупированного Крыма

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews .

В частности, украинские военные повторно поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. На территории предприятия зафиксировали взрывы и задымление.

По данным Генштаба, завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с проектной мощностью 15 млн. тонн нефти в год. Он производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая в частности используется для обеспечения военной логистики российской армии.

Также под удар попал нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области и пункт постоянной дислокации 26 ракетной бригады РФ в районе города Луга.

Кроме того, Силы обороны поразили "ТЭС-Терминал-1" в Керчи. Это один из самых больших комплексов по хранению и перевалке светлых нефтепродуктов во временно оккупированном Крыму, который обеспечивает хранение и отгрузку бензина, дизельного горючего и других нефтепродуктов, в том числе для нужд российских оккупационных войск.

Кроме этого, украинские военные поразили железнодорожный путепровод в районе Довжанска Луганской области, который российские войска используют для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также сообщается о поражении состава беспилотников вблизи Червонопоповки и местах сосредоточения российской военной техники возле Писаревки Луганской области.

В Генштабе отметили, что степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Напомним, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 6 июля подтвердили поражение Омского нефтеперерабатывающего завода на расстоянии почти 2500 км от государственной границы Украины.