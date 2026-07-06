12 лет тюрьмы: суд заочно осудил полицейского-предателя из Запорожья

Фото: прокуратура Кировоградской области

Крепостной районный суд г. Кропивницкого вынес заочный приговор бывшему работнику полиции Запорожской области, который после начала полномасштабного вторжения добровольно перешел на сторону оккупантов

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Прокурорами Кировоградской областной прокуратуры он признан виновным в коллаборационной деятельности и назначен наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Прокуроры доказали, что после захвата части Запорожской области страж порядка предал присяге и согласился работать в незаконно созданном оккупационном правоохранительном органе. Он занял должность старшего оперуполномоченного в структуре, созданной представителями государства-агрессора на временно оккупированной территории.

По приговору суда осужденный также лишен права в течение 12 лет занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти, местного самоуправления и учреждениях, оказывающих публичные услуги.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Кировоградской области.

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении шести жителей региона, которые пошли на службу к оккупантам.