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06 июля 2026, 09:54

В Херсоне российский дрон атаковал авто: погибли двое мужчин

06 июля 2026, 09:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник, 6 июля, около 08:30 российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Центральном районе Херсона

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews .

По его словам, в результате удара погибли двое мужчин. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще две женщины в возрасте 53 и 54 лет получили ранения. У пострадавших диагностированы контузии, минно-взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые травмы. Они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Медики и экстренные службы работают на месте происшествия.

Напомним, по данным ООН, из-за атак РФ количество жертв среди гражданских в Украине возросло на 40%. Так, 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 задокументирована гибель 1272 гражданских лиц и ранение 6871 человека.

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