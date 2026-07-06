В Киеве 7 июля – День траура после массированной атаки РФ

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В Киеве 7 июля объявлен Днем траура по погибшим в результате российской атаки

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, в этот день в столице будут приспущены государственные флаги на всех коммунальных зданиях. Также рекомендуется опустить флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.

Кроме того, в Киеве запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

Мэр города также добавил, что поисково-спасательные работы в поврежденных домах Подольского и Дарницкого районов продолжаются.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Киеву. Известно о гибели 11 человек. Пострадали 46 человек, из них 27 были госпитализированы. Среди раненых – трое детей.