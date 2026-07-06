19:59  06 липня
Кривавий день на Херсонщині: російські атаки забрали життя двох людей, 17 поранено
18:59  06 липня
Майно на 9,6 млн грн: на Закарпатті судитимуть екслісничого за брехню в декларації
17:59  06 липня
"Псевдоомбудсмен" на Херсонщині: судитимуть кримчанина, який працював на окупантів
UA | RU
UA | RU
06 липня 2026, 18:05

На Дніпропетровщині ухилянт та безробітня коригували удари росіян по ТЕС

06 липня 2026, 18:05
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ затримала на Дніпропетровщині двох російських агентів. Вони наводили ракетно-дронові атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі регіону

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що росіяни дали агентам "пріоритетне" завдання: проводити дорозвідку поблизу місцевої теплової електростанції, яка живить прифронтові райони області. Обидва місцеві жителі займались коригування повітряних ударів росіян. При цьому вони діяли окремо один від одного, але мали спільного "куратора" з російських спецслужб.

Один із затриманих - чоловік, який ухилявся від мобілізації. Він практично не виходив з дому, але потрібну для росіян інформацію випитував у сусідів та родичів. Зокрема, він намагався дізнатися не тільки про технічний стан місцевої ТЕС, а й координати вогневих позицій української ППО.

Інша затримана - безробітна із Зеленодольська. Вона обходила територію, щоб виявити і зафіксувати пункти базування мобільних вогневих груп. Зокрема, зрадниця відстежувала наслідки ударів ворога по місцевих енергооб'єктів.

"Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, на Донеччині місцевий "зливав" росіянам локації Сил оборони і тепер хоче в РФ. Із вересня 2024 року по серпень 2025 року у місті Костянтинівка чоловік переписувався у Telegram із представниками РФ. Відомо про щонайменше 25 випадків, коли він передавав інформацію росіянам.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ ТЕС агенти РФ
Працював на ФСБ і шпигував за ЗСУ: у Херсоні затримали іноземця
02 липня 2026, 14:22
СБУ затримала в Києві колишнього "міністра" окупаційного уряду Криму
30 червня 2026, 13:33
СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який збирав дані про Сили оборони
30 червня 2026, 11:45
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Наслідки масованого удару по Київщині: зросла кількість жертв та поранених
06 липня 2026, 20:38
Розбився український Мі-8: загинули четверо військових
06 липня 2026, 20:05
Кривавий день на Херсонщині: російські атаки забрали життя двох людей, 17 поранено
06 липня 2026, 19:59
"Рейд" помстився за Київ: на Брянщині знищено російський ЗРК С-400
06 липня 2026, 19:43
Смертельна сварка на Харківщині: чоловік до смерті побив дружину
06 липня 2026, 19:20
Майно на 9,6 млн грн: на Закарпатті судитимуть екслісничого за брехню в декларації
06 липня 2026, 18:59
Серія злочинів у Дніпрі: суд відправив до в’язниці "гастролера" на 8 років
06 липня 2026, 18:50
12 років тюрми за зґвалтування в окупації: суд засудив бойовика "Каскаду"
06 липня 2026, 18:22
"Псевдоомбудсмен" на Херсонщині: судитимуть кримчанина, який працював на окупантів
06 липня 2026, 17:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Павло Казарін
Всі блоги »