На Дніпропетровщині ухилянт та безробітня коригували удари росіян по ТЕС

Фото: СБУ

СБУ затримала на Дніпропетровщині двох російських агентів. Вони наводили ракетно-дронові атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі регіону

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що росіяни дали агентам "пріоритетне" завдання: проводити дорозвідку поблизу місцевої теплової електростанції, яка живить прифронтові райони області. Обидва місцеві жителі займались коригування повітряних ударів росіян. При цьому вони діяли окремо один від одного, але мали спільного "куратора" з російських спецслужб.

Один із затриманих - чоловік, який ухилявся від мобілізації. Він практично не виходив з дому, але потрібну для росіян інформацію випитував у сусідів та родичів. Зокрема, він намагався дізнатися не тільки про технічний стан місцевої ТЕС, а й координати вогневих позицій української ППО.

Інша затримана - безробітна із Зеленодольська. Вона обходила територію, щоб виявити і зафіксувати пункти базування мобільних вогневих груп. Зокрема, зрадниця відстежувала наслідки ударів ворога по місцевих енергооб'єктів.

"Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, на Донеччині місцевий "зливав" росіянам локації Сил оборони і тепер хоче в РФ. Із вересня 2024 року по серпень 2025 року у місті Костянтинівка чоловік переписувався у Telegram із представниками РФ. Відомо про щонайменше 25 випадків, коли він передавав інформацію росіянам.