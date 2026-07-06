Удар по Киеву: количество жертв увеличилось, спасательные работы продолжаются

Фото: ГСЧС

В Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля возросло до 14 человек, 56 пострадали - из них семеро дети

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Из-под завалов многоэтажки в Подольском районе деблокировано тело еще одного человека.

Таким образом, количество жертв российских обстрелов столицы возросло до 14 человек.

Пострадали 56 человек, из них семь детей.

Поисково-спасательные работы в многоквартирных домах, поврежденных в результате атаки РФ, продолжаются по двум адресам в Подольском и Дарницком районах.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Число жертв ночной российской атаки в столице возросло до 11. Один из раненых мужчин скончался в больнице.