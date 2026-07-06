В Тернопольской области разоблачили подпольную табачную фабрику: изъято более 3 тонн сырья
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении лицу, которое, по данным следствия, организовало незаконное изготовление и хранение с целью сбыта табачного сырья
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Незаконное производство действовало в помещениях в селе Днестрово Чертковского района. Во время обысков правоохранители обнаружили более 3,3 тонн табачного сырья - табак промышленного производства.
Кроме того, изъято специальное оборудование, которое использовалось для подготовки, обработки и измельчения табака: сушилку, табачно-измельчительный станок и оборудование для связывания табачного сырья.
По результатам судебных экспертиз подтверждено, что изъятая продукция относится к подакцизным товарам.
Лицу доложено о подозрении по фактам незаконного изготовления табака и незаконного хранения с целью сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1, ч. 2 ст. 204 УК Украины).
Напомним, что правоохранители прекратили незаконную продажу табачных изделий через интернет.