12 лет тюрьмы за изнасилование в оккупации: суд приговорил боевика "Каскада"

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры в суде доказали вину участника оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" так называемой "ДНР", подконтрольной РФ

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Он осужден за жестокое обращение с гражданским населением - нарушение законов и обычаев войны. Суд назначил наказание – 12 лет лишения свободы.

Прокуроры доказали, что осужденный участвовал во вторжении в Украину в составе российских оккупационных войск. В апреле 2022 года эти подразделения оккупировали город Рубежный Луганской области.

Во время оккупации он совершил сексуальное насилие в отношении местной жительницы. Женщина находилась в городе под контролем оккупационных войск и стала жертвой военного преступления.

Осужденный отыскал ее в месте незаконного содержания, вывез в квартиру в одном из домов Рубежного и, угрожая оружием, изнасиловал ее.

Суд признал доказательства стороны обвинения достаточными и вынес обвинительный приговор по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.