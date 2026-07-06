На Львовщине столкнулись мотоцикл и велосипед: травмирован 11-летний мальчик

Фото: Национальная полиция

На Львовщине в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался ребенок. Полиция начала расследование

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 5 июля около 15:45 в одном из сел Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись мотоцикл Loncin под управлением 17-летнего жителя Волынской области и велосипед Ragazzi под управлением 11-летнего местного жителя.

В результате столкновения мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Черкасской области в ДТП пострадал 15-летний мопедист. Автомобиль ВАЗ столкнулся с мопедом под управлением подростка. В результате аварии парень получил телесные повреждения, его госпитализировали.