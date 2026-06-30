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30 июня 2026, 10:29

На Днепропетровщине военная часть переплатила 36,6 млн грн за форму: будут судить экскомандира

30 июня 2026, 10:29
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Экскомандир одной из воинских частей на Днепропетровщине обвиняется в служебной халатности во время закупки зимнего обмундирования для военных

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2022 году военная часть закупила 7800 зимних курток и 7795 штанов на общую сумму 67,7 млн грн.

Следствие установило, что бывший командир не проверил соответствие цены и качества товара рыночным показателям. Несмотря на это, он подписал договор, документы на предоплату и накладные, после чего обмундирование было принято и оплачено.

Экспертиза показала, что форму закупили по существенно завышенной цене. Разница между рыночной и договорной стоимостью составляет более 36,6 млн. грн.

Прокуратура направила обвинительный акт в суд. Экскомандиру инкриминируют небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области командир насчитал 80 миллионов "боевых выплат" военным, которые в боях не были. 55-летний военный реализовал схему с марта 2023 по апрель 2024 года.

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Днепропетровская область прокуратура военная часть суд командир зимняя форма
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