На Дніпропетровщині військова частина переплатила 36,6 млн грн за форму: судитимуть екскомандира

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Екскомандира однієї з військових частин на Дніпропетровщині обвинувачують у службовій недбалості під час закупівлі зимового обмундирування для військових

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2022 році військова частина закупила 7 800 зимових курток і 7 795 штанів на загальну суму 67,7 млн грн.

Слідство встановило, що колишній командир не перевірив належним чином відповідність ціни та якості товару ринковим показникам. Попри це він підписав договір, документи на передоплату та накладні, після чого обмундирування було прийнято та оплачено.

Експертиза показала, що форму закупили за суттєво завищеною ціною. Різниця між ринковою та договірною вартістю становить понад 36,6 млн грн.

Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Екскомандиру інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині командир нарахував 80 мільйонів "бойових виплат" військовим, які у боях не були. 55-річний військовий реалізовував схему з березня 2023 року по квітень 2024 року.