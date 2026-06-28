На Дніпропетровщині гідроцикл протаранив "банан" із людьми: постраждала дівчина

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На річці поблизу селища Мар'янівка Криворізького району сталася аварія за участю водного транспорту, внаслідок якої серйозно постраждала неповнолітня дівчина

Про це інформує RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Свої – Кривий Ріг".

Зазначається, що інцидент трапився 27 червня навпроти однієї з баз відпочинку.

За даними очевидців, швидкісний гідроцикл зіткнувся з надувним атракціоном "банан", на якому перебували відпочивальники.

Основний удар припав на 16-річну дівчину, яку згодом госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Медики діагностували у постраждалої черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом колінного суглоба, а також рвані рани та забої.

Як розповіли родичі дівчинки, їй зробили операцію. Зараз дитина у реанімації, але її стан стабільний.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та особу водія гідроцикла, який міг спричинити зіткнення.

Нагадаємо, вдень 24 червня завершилися пошуки 23-річного хлопця, який потонув на озері Редькине в Оболонському районі Києва. Водолази виявили тіло загиблого на відстані близько 70 метрів від берега та на глибині 10 метрів. Тіло підняли на поверхню та передали правоохоронцям.