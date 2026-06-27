У Дніпрі чоловік вбив кохану під час сварки

Фото: Національна поліція

У Дніпрі судили чоловіка, який вбив жінку. Це сталось під час сварки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Трагедія сталась у квітні 2023 року в Дніпрі на вулиці Данила Галицького. Під час сварки зі своєю співмешканкою чоловік завдав їй низку ударів. На жаль, від отриманих травм жінка померла. Чоловік був затриманий.

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині затримали водія Audi Q5, який спричинив смертельну ДТП. На місці він заявив правоохоронцям, що вбив власну матір – жінку виявили мертвою вдома, на її тілі були ножові поранення.