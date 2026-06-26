Фото: ОВА

У ніч на 26 червня російські війська майже десять разів атакували безпілотниками Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Внаслідок атак пошкоджені АЗС, багатоповерховий і приватні будинки, а також мікроавтобус. Постраждав 61-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині росіяни атакували Дубовиківську та Миколаївську громади. Пошкоджена інфраструктура, сталася пожежа в будівлі, яка не експлуатується.

Нагадаємо, вночі 26 червня російські війська атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками – пошкоджені промислові об’єкти.