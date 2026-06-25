Почти 2 млн грн ущерба на восстановлении Посад-Покровского: подозревают подрядчика и инженера

Фото: Херсонская областная прокуратура

Правоохранители сообщили директору строительной компании сообщено о подозрении в растрате, присвоении чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге. Инженеру технадзора инкриминируют служебную халатность

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемый – директор строительной компании, которая должна была вести ремонтные работы и возводить вместо поврежденных из-за боевых действий частные жилые дома в селе Посад-Покровское Чернобыевской общины.

В апреле и ноябре 2024 года мужчина составил и подал в Службу восстановления и развития инфраструктуры в Херсонской области акты выполненных работ на общую сумму около 8 млн. гривен. Впрочем, в указанные документы подозреваемый внес заведомо ложные данные по объемам строительства, количеству и стоимости использованных материалов.

Другой подозреваемый – инженер технического надзора, который должен выявить нарушения на объекте, не обеспечил надлежащую проверку и подписал акты выполненных работ.

Таким образом, подозреваемые нанесли ущерб бюджету государства на сумму почти 2 млн грн.

Напомним, что должностное лицо одного из органов местного самоуправления в Херсонской области подозревается во внесении недостоверных данных в ежегодные декларации. По данным следствия, она не задекларировала имущество и активы более чем на 3,4 млн грн.