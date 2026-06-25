13:40  25 июня
В Чернигове ТЦК мобилизовали иностранца
11:58  25 июня
Исчезла в море: в Одесской области прекратили активные поиски 10-летней девочки
10:41  25 июня
В ГСЧС показали последствия атаки на АЗС в Сумах
UA | RU
UA | RU
25 июня 2026, 16:30

Почти 2 млн грн ущерба на восстановлении Посад-Покровского: подозревают подрядчика и инженера

25 июня 2026, 16:30
Читайте також українською мовою
Фото: Херсонская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили директору строительной компании сообщено о подозрении в растрате, присвоении чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге. Инженеру технадзора инкриминируют служебную халатность

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемый – директор строительной компании, которая должна была вести ремонтные работы и возводить вместо поврежденных из-за боевых действий частные жилые дома в селе Посад-Покровское Чернобыевской общины.

В апреле и ноябре 2024 года мужчина составил и подал в Службу восстановления и развития инфраструктуры в Херсонской области акты выполненных работ на общую сумму около 8 млн. гривен. Впрочем, в указанные документы подозреваемый внес заведомо ложные данные по объемам строительства, количеству и стоимости использованных материалов.

Другой подозреваемый – инженер технического надзора, который должен выявить нарушения на объекте, не обеспечил надлежащую проверку и подписал акты выполненных работ.

Таким образом, подозреваемые нанесли ущерб бюджету государства на сумму почти 2 млн грн.

Напомним, что должностное лицо одного из органов местного самоуправления в Херсонской области подозревается во внесении недостоверных данных в ежегодные декларации. По данным следствия, она не задекларировала имущество и активы более чем на 3,4 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область подрядчик инженеры
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
В Донецкой области российский FPV-дрон попал в гражданское авто, есть раненый
25 июня 2026, 18:22
В Харьковской области полиция разоблачила серийного вора
25 июня 2026, 17:58
Пробка на пути к Гостомельскому шоссе: на улице Городской заблокировано движение из-за аварии
25 июня 2026, 17:45
В Кропивницком из колодца спасли пару барсуков, ожидающих потомство
25 июня 2026, 17:19
В Кировоградской области будут судить группу, которая обманула семьи пропавших без вести военных
25 июня 2026, 16:59
В Днепропетровской области чиновника предприятия будут судить за загрязнение воздуха
25 июня 2026, 16:45
В Донецкой области местный "сливал" россиянам локации Сил обороны и теперь хочет в РФ
25 июня 2026, 16:15
В Херсонской области разоблачили чиновницу, которая подала ложную декларацию
25 июня 2026, 15:58
За сутки вода унесла жизни 17 человек, среди которых 9 детей
25 июня 2026, 15:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »