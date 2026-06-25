На Дніпропетровщині посадовця підприємства судитимуть за забруднення повітря

Фото: поліція Дніпропетровської області

Поліцейські Дніпропетровщини повідомили про підозру посадовцю підприємства за забруднення атмосферного повітря

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Слідчі зібрали докази порушення природоохоронного законодавства під час роботи одного з промислових підприємств регіону. За висновками експертиз, державі завдано збитків на суму понад 8,7 млн гривень.

Слідчі встановили, що упродовж 2021-2022 років одне з промислових підприємств області здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без необхідного дозволу. Попри припис щодо усунення порушень, підприємство продовжувало діяльність без належних дозвільних документів.

Поліцейські провели низку слідчих та процесуальних дій, допитали свідків, отримали необхідну документацію, а також призначили судову інженерно-екологічну експертизу.

Розмір завданих державі збитків становить понад 8,7 млн грн.

24 червня слідчі повідомили про підозру директору з виробництва підприємства за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість).

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили директору будівельної компанії повідомлено про підозру у розтраті, привласненні чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Інженеру технагляду інкримінують службову недбалість.