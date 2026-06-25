На Дніпропетровщині посадовця підприємства судитимуть за забруднення повітря
Поліцейські Дніпропетровщини повідомили про підозру посадовцю підприємства за забруднення атмосферного повітря
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Слідчі зібрали докази порушення природоохоронного законодавства під час роботи одного з промислових підприємств регіону. За висновками експертиз, державі завдано збитків на суму понад 8,7 млн гривень.
Слідчі встановили, що упродовж 2021-2022 років одне з промислових підприємств області здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без необхідного дозволу. Попри припис щодо усунення порушень, підприємство продовжувало діяльність без належних дозвільних документів.
Поліцейські провели низку слідчих та процесуальних дій, допитали свідків, отримали необхідну документацію, а також призначили судову інженерно-екологічну експертизу.
Розмір завданих державі збитків становить понад 8,7 млн грн.
24 червня слідчі повідомили про підозру директору з виробництва підприємства за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість).
Нагадаємо, що правоохоронці повідомили директору будівельної компанії повідомлено про підозру у розтраті, привласненні чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Інженеру технагляду інкримінують службову недбалість.