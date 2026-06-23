В Никополе россияне нанесли повторный удар по спасателям во время тушения пожара

Фото: ГСЧС

В Никополе Днепропетровской области российские войска нанесли повторный удар по спасателям, ликвидировавшим последствия предварительного обстрела жилого сектора города

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

После вражеской атаки в одном из частных домов вспыхнул пожар.

Во время ее тушения россияне снова открыли огонь по месту работы чрезвычайников.

Среди личного состава ГСЧС пострадавших нет. В то же время в результате повторного удара повреждена пожарная автоцистерна.

Напомним, что в ночь на 23 июня российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК на Днепропетровщине .