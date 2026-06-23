У Нікополі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках під час гасіння пожежі

Фото: ДСНС

У Нікополі Дніпропетровської області російські війська завдали повторного удару по рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу житлового сектору міста

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Після ворожої атаки в одному з приватних будинків спалахнула пожежа.

Під час її гасіння росіяни знову відкрили вогонь по місцю роботи надзвичайників.

Серед особового складу ДСНС постраждалих немає. Водночас унаслідок повторного удару пошкоджено пожежну автоцистерну.

Нагадаємо, що у ніч на 23 червня російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині.