Непогода и удары РФ оставили без света сотни населенных пунктов

Иллюстративное фото: Харьковоблэнерго

По состоянию на утро 23 июня в Украине из-за сложных погодных условий и российских атак зафиксированы массовые обесточивания в нескольких регионах

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что из-за дождей и сильных порывов ветра полностью или частично обесточены более 160 населенных пунктов в четырех областях – Сумской, Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской.

Аварийные бригады облэнерго уже работают по восстановлению поврежденных линий электропередачи.

Кроме того, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре новые обесточивания зафиксированы в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Энергетики проводят восстановительные работы там, где разрешает ситуация безопасности.

В "Укрэнерго" также сообщили, что потребление электроэнергии на 9:30 превышает уровень предыдущего дня на 3,5%. Причиной роста называют жаркую погоду и активное использование кондиционеров.

Оператор энергосистемы призывает потребителей по возможности переносить использование мощных электроприборов на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 17:00.

Напомним, в ночь на 23 июня РФ атаковала Украину 135 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых дронов на трех локациях.